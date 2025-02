Ameriška pošta začasno nehala sprejemati pakete iz Kitajske

Washington, 5. februarja - Ameriška pošta US Postal Service bo začasno nehala sprejemati pakete iz Kitajske, tudi iz posebnega upravnega območja Hongkonga, so v torek sporočili iz družbe. Podrobnosti niso navedli, po ocenah analitikov pa gre ukrep razumeti v luči vse bolj zaostrenih trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajsko. V Pekingu so odločitev označili kot nerazumno.