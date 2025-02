Vreme: Danes bo precej jasno

Ljubljana, 5. februarja - Danes bo precej jasno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 10, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek se bo od vzhoda oblačnost povečala. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -2, na Primorskem okoli 0, najvišje dnevne od 5 do 8, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Obeti: v petek in soboto bo pretežno oblačno. V soboto bodo ponekod možne manjše padavine.

Vremenska slika: nad večjim delom Evrope se krepi območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam s severnimi vetrovi doteka precej suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: danes bo precej jasno. Burja bo čez dan oslabela in se zvečer ponovno krepila. V četrtek se bo v krajih vzhodno od nas pooblačilo, drugod pa bo še ostalo precej jasno. Ponekod bo zapihal severovzhodnik, ob severnem Jadranu šibka do zmerna burja.

Biovreme: danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden.