Ob novih pojavih kuge drobnice na Madžarskem povečano ogroženo območje v Sloveniji

Ljubljana, 5. februarja - Državno središče za nadzor bolezni je zaradi pojava novih izbruhov kuge drobnice na Madžarskem v bližini meje povečalo ogroženo območje v Sloveniji, tako da zdaj zajema določena naselja v občinah Dobrovnik, Hodoš, Kobilje, Lendava, Moravske Toplice in Šalovci. Na ogroženem območju se izvajajo posebni ukrepi, so sporočili pristojni.

Kot so v današnji objavi pojasnili v Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, so na Madžarskem potrdili dva sekundarna izbruha kuge drobnice. Oba obrata sta kontaktna obrata, kamor so bile živali odpremljene iz primarnega izbruha oziroma od koder so dobili krmo, so navedli.

V obratu v Szentgyorgyvolgy-Nagymetnekpuszta je bilo po njihovih besedah 1146 ovac, od katerih je približno 400 živali kazalo klinične znake - konjunktivitis pri odraslih živalih, pri jagnjetih pa kašelj, nosni izcedek in drisko.

V drugem obratu v Lentiju je bilo skupno 20 živali, in sicer devet ovc, en oven in deset jagnjet. Živali so imele povišano temperaturo, nosni izcedek, krvavo drisko in vezikularne spremembe po gobčku.

Na Madžarskem so nove primere bolezni potrdili po vzorčenju minuli petek. V obeh okuženih čredah so vse dovzetne živali usmrtili, epidemiološka poizvedba je še v teku. Določili so zaščitna (tri kilometre) in ogrožena območja (deset kilometrov). Ogroženi območji v obeh primerih segata tudi na območje Slovenije.

Na ogroženem območju v Sloveniji se izvajajo ukrepi, uvedeni v četrtek. Izvajalci dejavnosti oz. imetniki živali morajo med drugim pristojnim službam takoj prijaviti vsako spremembo zdravstvenega stanja pri drobnici ali oborah z dovzetno divjadjo, vključno s povečanim številom obolelih ali poginjenih živalih. Drobnica mora biti nastanjena ločeno od drugih vrst živali, prav tako mora biti preprečen stik s prostoživečimi živalmi.

Obvezno je izvajanje biovarnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni, kamor med drugim sodita zagotovljena dezinfekcija na vhodih ter preoblačenje in preobuvanje ob vstopu in izstopu iz objektov z drobnico.

Prepovedano je premikati gnoj, nastiljo in uporabljeno steljo ter drobnico in proizvode, ki izvirajo od drobnice znotraj območja, razen po predhodni odobritvi pristojnega območnemu uradu uprave za varno hrano.

Voditi je treba evidence v obratu o vseh osebah in prevoznih sredstvih, ki vstopajo v obrat oziroma na območje obrata, ter o drobnici v obratu - število in vrsta živali, število in datum pogina, druge spremembe pri živalih.

Imetniki živali morajo biti pozorni na splošne ukrepe biološke varnosti, kot so nakup živali iz preverjenih rej, čista oblačila v hlevu, karantena, čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev, preprečevanje dostopa v hlev zunanjim osebam in podobno.

Okužene živali izločajo virus, še preden se pojavijo prvi simptomi, zato je treba preprečiti vnos virusa prek okuženih živali ali okuženih predmetov, so minuli teden opozorili v upravi.

Kuga drobnice, ki povzroča veliko gospodarstvo škodo, spada med posebno nevarne bolezni živali, ki se običajno ne pojavljajo v EU. Povzroča jo morbillivirus, ki je tesno povezan z virusom goveje kuge ter prizadene koze, ovce in nekatere divje vrste malih prežvekovalcev, pa tudi kamele. Za kugo drobnice sta značilni visoka obolevnost in umrljivost.