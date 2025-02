Dončić losangeleški derbi z zmago soigralcev spremljal s klopi

Los Angeles, 5. februarja - Košarkarji Los Angeles Lakers so med čakanjem na Luko Dončića - slovenski as je po predstavitvi nove soigralce spodbujal s klopi - na mestnem derbiju severnoameriške lige NBA visoko porazili Clippers s 122:97. Največ točk, 26, je k zmagi jezernikov prispeval veteran LeBron James, Rui Hachimura in Austin Reaves sta vsak dodala po 20 točk.