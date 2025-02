V hiši na območju občine Lukovica našli trupli

Lukovica, 4. februarja - Na območju občine Lukovica so policisti danes v stanovanjski hiši našli trupli 88-letne ženske in 51-letnega moškega, ki sta bila v sorodstvenem razmerju. Glede na prva zbrana obvestila je v stanovanju prišlo do požara, ki je povzročil eksplozijo. Prvi podatki kažejo, da je bil požar zaneten namerno, so sporočili s PU Ljubljana.