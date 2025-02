Generalna sekretarka WMO: Doživljamo ekstremne dogodke in smo zanje tudi odgovorni

pogovarjala se je Laura Štraser

Ljubljana, 5. februarja - Doživljamo ekstremne dogodke brez primere in tako ali drugače smo odgovorni za to, je v pogovoru za STA povedala generalna sekretarka Svetovne meteorološke organizacije (WMO) Andrea Celeste Saulo. V luči tega je opozorila na pomembnost delovanja sistemov zgodnjega obveščanja. Cilj ZN je, da bi do leta 2027 vsem Zemljanom omogočili dostop do njih.