Vzpostavljeni pravni temelji za posebno sodišče za zločin agresije na Ukrajino

Bruselj, 4. februarja - Pravni strokovnjaki EU, Sveta Evrope, Ukrajine in 37 drugih držav so danes vzpostavili pravne temelje za posebno mednarodno sodišče za zločin agresije na Ukrajino, ki bo delovalo v okviru SE, so sporočili v Bruslju. Določili so tudi sestavne dele osnutka statuta sodišča. Delo bi lahko po navedbah generalnega sekretarja SE dokončali še letos.