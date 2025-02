Moskva s svarilom Trumpu po napovedih o izkoriščanju surovin v Ukrajini

Moskva/Kijev/Berlin, 4. februarja - Kremelj je danes namenil opozorilo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je v ponedeljek dejal, da želi z Ukrajino doseči dogovor, po katerem bi Kijev v zameno za pomoč ZDA omogočil dostop do redkih zemelj in drugih surovin v Ukrajini. V Kremlju so sporočili, da to pomeni kupovanje pomoči in da bi bilo bolje, če te sploh ne bi bilo.