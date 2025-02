Ameriške tovarne decembra s padcem naročil

Washington, 4. februarja - Ameriške tovarne so decembra dobile za 578,5 milijarde dolarjev novih naročil, kar je 0,9 odstotka manj kot novembra, so danes sporočili z ameriškega ministrstva za trgovino. Obseg naročil se je zmanjšal že novembra, in sicer po navzdol popravljenih podatkih ministrstva za 0,8 odstotka.