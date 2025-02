Večer o odzivu Slovenije na proteste v Srbiji (5. 2.)

Maribor, 4. februarja - Rok Kajzer v komentarju Srhljiva tišina piše o odzivu Slovenije na študentske proteste v Srbiji. Avtor je tišino državnih in političnih vrhov označil za sramotno. Meni, da je Slovenija zunanjepolitično neproblematična in nekonfliktna, a ugled in spoštovanje si pridobiš tisti trenutek, ko imaš jasno stališče.