Orban opozarja, da EU pod Trumpom čakajo težki časi

Budimpešta, 4. februarja - Madžarski premier Viktor Orban je danes posvaril, da so pred EU težki meseci in da se mora pripraviti na to, kar je imenoval "Trumpov tornado". Hkrati je zagotovil, da je Madžarska pripravljena na vrnitev Trumpa, in obljubil dober dogovor z novo ameriško administracijo.