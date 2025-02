Židan na neformalnem zasedanju za usklajevanje trgovinske in industrijske politike EU

Varšava, 4. februarja - Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Dejan Židan se je na neformalnem zasedanju ministrov EU, pristojnih za industrijo in trgovino, v Varšavi zavzel uskladitev ukrepov industrijske in trgovinske politike. To je po njegovih besedah nujno za krepitev konkurenčnosti EU, so sporočili z gospodarskega ministrstva.