Na okrogli mizi o sistemski ureditvi sledenja poznih posledic onkološkega zdravljenja

Ljubljana, 4. februarja - Zdravniki, predstavniki združenj pacientov in odločevalci so na okrogli mizi v okviru pete strateške konference Življenje z rakom razpravljali o sistemski ureditvi sledenja poznih posledic onkološkega zdravljenja. Strokovnjaki si želijo, da bi v prihodnosti vsak bolnik po zaključenem sledenju pri onkologu prejel prilagojena navodila in priporočila.