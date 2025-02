Kaj so redke zemlje?

Ljubljana, 4. februarja - Redke zemlje so skupina 17 težkih kovin, ki veljajo za strateške surovine. V zadnjem času je njihov pomen vse bolj izpostavljen - ameriški predsednik Donald Trump je denimo nedavno napovedal, da bi ZDA lahko pomoč Ukrajini pogojevale z dostopom do redkih zemelj in drugih surovin na njenem ozemlju, ki so bistvene za proizvodnjo elektronike.