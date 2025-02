Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 4. februarja - Indeksi na newyorških borzah na začetku današnjega trgovanja nimajo enotne smeri. Vlagatelji so zadržani, saj jih je strah morebitne trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko, potem ko so začele veljati dodatne carine na uvoz kitajskega blaga v ZDA, Peking pa je že sprejel povračilne ukrepe. Trgi premlevajo tudi objave poslovnih poročil.