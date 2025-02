Zimske olimpijske igre 2026 brez ruskih in beloruskih hokejistov

Zürich, 4. februarja - Hokejski reprezentanci iz Rusije in Belorusije tudi v sezoni 2025/26 ne bosta smeli nastopati na največjem mednarodnem prizorišču, je danes sporočila Mednarodna hokejska zveza (IIHF). To pomeni, da obe izbrani vrsti ne bosta nastopili na zimskih olimpijskih igrah prihodnje leto v Milanu in Cortini d'Ampezzo.