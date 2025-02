Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 2.)

Ljubljana, 4. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o stališčih ljubljanskega župana Zorana Jankovića do protestov v Srbiji. Poročale so tudi o slovenskem košarkarskem superzvezdniku Luki Dončiću, ki je na novinarski konferenci po presenetljivi menjavi prvič spregovoril kot član Los Angeles Lakers.