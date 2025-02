ZRS Koper in Evro-sredozemska univerza podpisala sporazum v sodelovanju

Piran, 4. februarja - Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper in Evro-sredozemska univerza sta danes v Piranu podpisala sporazum o sodelovanju, s čimer želijo narediti nadaljnji korak h krepitvi raziskovalnega in izobraževalnega povezovanja. Podpisan sporazum so pozdravili tudi predstavniki lokalne skupnosti ter v znanstvenih in akademskih krogih.