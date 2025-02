Predstavniki narodnih skupnosti o odprtih vprašanjih manjšin

Ljubljana, 4. februarja - Deželni svetnik Slovenske skupnosti v Furlaniji Julijski krajini (FJK) Marko Pisani se je danes srečal s poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti, Felicejem Zizo in Ferencem Horvathom. Ugotovili so, da je odprtih vprašanj veliko, in izrazili upanje, da bodo tovrstna srečanja postala stalnica, so povedali po sestanku.