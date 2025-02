Turčija sprejela 15 izpuščenih Palestincev

Ankara, 4. februarja - Turčija je sprejela 15 Palestincev, ki so bili izpuščeni iz zapora v okviru dogovora o prekinitvi ognja med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas. Palestinci so v Turčijo pred dnevi prispeli prek Kaira, je danes sporočil turški zunanji minister Hakan Fidan.