Voznik začetnik na avtocesti z 207 kilometri na uro

Celje, 4. februarja - Celjski prometni policisti so v današnjem nadzoru hitrosti na avtocesti izven naselja Dramlje, kjer je hitrost vožnje omejena na 130 kilometrov na uro, ustavili voznika začetnika, ki je vozil s hitrostjo 207 kilometrov na uro. Vozniku osebnega vozila so policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.