Bivši nemški kancler Schröder v bolnišnici zaradi izgorelosti

Berlin, 4. februarja - Nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder se zaradi hude izgorelosti zdravi v bolnišnici, danes poroča nemška tiskovna agencija dpa. 80-letni politik, ki je bil nemški kancler med letoma 1998 in 2005, ima po navedbah zdravnikov značilne simptome hude izgorelosti, kot so izjemna izčrpanost in pomanjkanje energije.