Ferrari lani presegel pričakovanja

Rim, 4. februarja - Italijanski proizvajalec luksuznih vozil Ferrari je lani ustvaril 1,5 milijarde evrov čistega dobička, kar je 21 odstotkov več kot leto prej. Čisti prihodki so bili višji za 11,8 odstotka in so znašali 6,7 milijarde evrov, medtem ko so prodali skoraj enako vozil kot leto prej. V družbi so optimistični tudi glede letošnjega poslovanja.