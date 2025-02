Ponudniki toplotnih črpalk opažajo upad povpraševanja, razlogov je več

Ljubljana/Komenda/Braslovče, 6. februarja - Ponudniki toplotnih črpalk od lani opažajo upad povpraševanja. Kot so pojasnili za STA, je razlogov več, med njimi pa so sprememba metodologije obračuna omrežnine pri elektriki, rast prodaje v času pandemije covida-19 in zamude v dobavni verigi. Povpraševanje je odvisno tudi od dinamike novogradenj in obnov stavb.