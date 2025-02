EEA: Pomorski promet mora pospešiti razogljičenje

Koebenhavn, 4. februarja - Raven emisij, ki nastanejo v pomorskem prometu, je previsoka, je danes opozorila Evropska agencija za okolje (EEA) in industrijo pozvala k sprejetju ukrepov za pospešitev prizadevanj za razogljičenje sektorja. Emisije metana v pomorskem prometu so se med letoma 2018 in 2023 zaradi povečanja pomorskega prometa vsaj podvojile, kaže poročilo EEA.