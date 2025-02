V New Yorku prva velika razstava Casparja Davida Friedricha

New York, 10. februarja - V ZDA so pripravili prvo veliko razstavo del nemškega slikarja Casparja Davida Friedricha. Na desetine del tega romantičnega umetnika je do 11. maja na ogled v priznanem Metropolitanskem muzeju v New Yorku, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Razstavo so naslovili Caspar David Friedrich: Duša narave.