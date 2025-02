Slatinski šolski center bodo energetsko sanirali in statično prenovili

Rogaška Slatina, 8. februarja - Slatinsko podjetje Gic Gradnje je konec januarja letos sklenilo pogodbo s Šolskim centrom Rogaška Slatina za izvedbo energetske sanacije in statične prenove njihovega objekta. Kot so za STA povedali v družbi, pogodbena cena za projektiranje, izvedbo del ter dobavo in vgradnjo opreme znaša 2,8 milijona evrov z davkom.