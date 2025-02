Fotografinja Manca Juvan v galeriji Vžigalica o posledicah proizvodnje azbesta

Ljubljana, 4. februarja - V galeriji Vžigalica bodo drevi odprli razstavo fotografinje, fotoreporterke in videodokumentaristke Mance Juvan z naslovom Dolina. Dokumentarno-umetniška razstava raziskuje vpliv industrializacije in industrijskega onesnaževanja v srednji Soški dolini v širšem kontekstu vsakdanjega življenja in lepote narave.