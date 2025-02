Slovenski in Mednarodni PEN v podporo protestom v Srbiji

Ljubljana, 4. februarja - Slovenski in Mednarodni PEN sta izrazila podporo protestnikom v Srbiji, ki se, kot so zapisali v Slovenskem centru PEN, zavzemajo za vrednote bolj pravične in demokratične Srbije, saj sta svoboda govora in demokracija garanciji za mir v regiji. Obenem sta pozvala vlado Aleksandra Vučića, naj uporabi vsa sredstva, da zaščiti protestnike.