Obrežje, 4. februarja - Policisti so v ponedeljek okoli 10. ure na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 205 kilometrov na uro in prekoračil omejitev na avtocesti za 75 kilometrov na uro. 38-letnemu vozniku so izrekli globo v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.