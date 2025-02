V novogoriškem hotelu na ogled grafike primorskih in zamejskih umetnikov

Nova Gorica, 4. februarja - Razstava 118 grafik primorskih in zamejskih umetnikov, ki so jih postavili na ogled v prostorih novogoriškega hotela Park, predstavlja pregled ustvarjalnega opusa 22 izjemnih avtorjev, ki so s svojimi deli sooblikovali podobo moderne umetnosti na tem območju. Razstavo bodo odprli danes ob 17. uri.