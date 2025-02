Jeglič, Urbas in Verlič končali reprezentančne kariere

Ljubljana, 4. februarja - Slovenska hokejska reprezentanca je v sklopu februarskih priprav danes odpotovala na Poljsko, kjer se bo na mednarodnem turnirju štirih držav pomerila z Italijo, Madžarsko in Poljsko. Reprezentanca je precej pomlajena, saj so se dolgoletni nosilci izbrane vrste Žiga Jeglič, Jan Urbas in Miha Verlič odločili končati reprezentančne kariere.