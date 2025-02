Jokić s 23. trojnim dvojčkom Denverju zagotovil zmago nad New Orleansom

Denver, 4. februarja - Košarkarji Denverja, še vedno brez slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja, ki se vrača po hudi poškodbi, so ponoči v severnoameriški ligi NBA premagali New Orleans s 125:113. Vnovič je blestel srbski as Nikola Jokić s 23. trojnim dvojčkom v sezoni - 27 točk, 14 skokov, deset podaj. Michael Porter ml. je k zmagi dodal 36 točk.