Tel se seli v Tottenham, Gonzalez k Cityju

München, 4. februarja - Prestopni poker okoli Mathysa Tela je bil odločen šele tik pred zdajci - mladi napadalec Bayerna se iz Münchna seli v angleški Tottenham. Kot so sinoči potrdili pri Tottenhamu, bo 19-letni mladi francoski reprezentant kot posojen igralec z možnostjo odkupa do konca sezone igral na Otoku. Pri Manchester Cityju pa so potrdili prihod Nica Gonzaleza.