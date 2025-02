Trumpove grožnje s carinami zasenčile zasedanje voditeljev EU o evropski obrambi

piše dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Bruselj, 4. februarja - Voditelji držav članic EU so se v ponedeljek v Bruslju sestali na neformalnem zasedanju v Bruslju, posvečenem prihodnosti evropske obrambe. Vendar pa so pogovore o obrambi zasenčile grožnje novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa s carinami na uvoz iz EU. V Bruslju zagotavljajo, da so pripravljeni na odločen odziv na uvedbo carin.