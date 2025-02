Pregled - šport, 3. 2. (ponedeljek)

LJUBLJANA - Bloudkove nagrade, najvišja državna priznanja za šport, so v Cankarjevem domu v Ljubljani prejeli ekipa kajakašev v spustu 3xK1 v postavi Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Simon Oven za vrhunski mednarodni dosežek ter Janez Vodičar in Irena Rosa za življenjsko delo v športu. Za vrhunske mednarodne športne dosežke so jih dobili še Andreja Leški, Toni Vodišek, Franček Gorazd Tiršek, Živa Lavrinc in Dejan Fabčič.

PARIZ - Francoski nogometni prvoligaš Reims je po komaj šestih mesecih odpustil slovenskega trenerja Luko Elsnerja, piše francoski športni dnevnik L'Equipe. Elsner, ki je imel pogodbo do leta 2026, je bil več tednov pod rezultatskim pritiskom, za 42-letnika pa je bil usoden nedeljski domači poraz proti Nantesu.

LJUBLJANA - Slovenska nogometna reprezentanca je dobila tudi drugega nasprotnika v junijskem reprezentančnem terminu. Slovenci bodo 10. junija gostili Bosno in Hercegovino, reprezentanco, s katero so se doslej na uradnih tekmah pomerili že štirikrat. Slovenijo prvi nastop letos čaka marca v dodatnih kvalifikacijah za obstanek v ligi B pokala narodov proti Slovaški, po junijskih pripravljalnih tekmah z Luksemburgom v gosteh in BiH doma pa imajo varovanci Matjaža Keka septembra in novembra kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2026.

LJUBLJANA - Nova direktorica Teniške zveze Slovenije je postala Tea Starc. Nasledila je Gregorja Krušiča, ki bo teniško pot nadaljeval v pisarnah evropske teniške zveze.

LJUBLJANA - Mestna občina Ljubljana je sprejela odločitev, da javnega naročila za gradnjo novega Atletskega centra Ljubljana v Šiški ne odda, saj so bile vse prejete ponudbe previsoke, je bilo objavljeno na portalu javnih naročil. Občina bo objavila nov razpis, ki lahko premakne predviden začetek gradnje iz sredine letošnjega leta na poznejši datum.

LJUBLJANA - Dvorana Kodeljevo v Ljubljani bo gostila tako ženski kot moški zaključni turnir pokalnega tekmovanja, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije. Ženske in moške ekipe se bodo za naslova v pokalu Slovenije na istem dogodku merile med 4. in 6. aprilom.

SALZBURG - Po seji odbora panoge za alpsko smučanje je znana slovenska reprezentanca na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju, ki bo med 4. in 16. februarjem v Saalbachu. Na seznamu je 14 reprezentantov. Slovenske barve na premierni tekmi v ekipni kombinaciji smuka in slaloma v ženski konkurenci bosta branili Ilka Štuhec in Andreja Slokar.

DALLAS - Vodilno moštvo košarkarske lige NBA Cleveland Cavaliers je ekipi Dallas Mavericks, ki jo je pretresla nenadna menjava superzvezdnika Luke Dončića, prizadejalo visok poraz. Konjeniki so si že po prvi četrtini nabrali ogromno prednost 50:19, na koncu pa so slavili kar s 144:101.