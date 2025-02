Newyorške borze končale v rdečem

New York, 3. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečih številkah zaradi zaskrbljenosti vlagateljev glede svetovnega gospodarstva, predvsem zaradi zaostrovanja carinske politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa do Kanade, Kitajske in Mehike, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.