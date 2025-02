Kitajska zanikala Trumpove obtožbe o vplivu v Panamskem kanalu

New York, 3. februarja - Kitajska je danes odločno zavrnila obtožbe ZDA o njenem domnevnem vplivu pri upravljanju Panamskega prekopa. Obtožbe proti Kitajski so popolnoma napačne, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v New Yorku dejal kitajski veleposlanik pri Združenih narodih Fu Cong.