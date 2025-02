Štuhec in Slokar bosta medaljo na SP lovili v ekipni kombinaciji

Salzburg, 3. februarja - Po današnji seji odbora panoge za alpsko smučanje je znana slovenska reprezentanca na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju, ki bo med 4. in 16. februarjem v Saalbachu. Na seznamu je 14 reprezentantov. Slovenske barve na premierni tekmi v ekipni kombinaciji smuka in slaloma v ženski konkurenci bosta branili Ilka Štuhec in Andreja Slokar.