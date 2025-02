Vonn pripravljena, na SP napoveduje boj za odličja

Salzburg, 3. februarja - Ameriška kraljica hitrosti Lindsey Vonn je danes zavrnila kritike, povezane z njeno vrnitvijo v elitno smučarsko tekmovanje pri 40 letih in zlobne komentarje označila za "neprimerne in nespoštljive", poroča agencija AFP. Zvezdnica ciljev ne skriva, na svetovnem prvenstvu v Saalbachu bo konec tedna napadala odličji v superveleslalomu in smuku.