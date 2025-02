V Izoli izredni sestanek pristojnih zaradi medvrstniškega nasilja učencev

Izola, 3. februarja - V Izoli so se na izrednem sestanku pristojni zavzeli za aktivno ukrepanje zaradi novega primera medvrstniškega nasilja izolskih osnovnošolcev, ki so snemali pretepe in jih delili na družbenih omrežjih. Glavni šolski inšpektor Simon Slokan je dejal, da šole ne morejo ukrepati v primeru dejanj, ki so se zgodila zunaj šolskega prostora, poroča RTVS.