Občina Trzin večino letošnjega proračuna namenja tekočemu vzdrževanju javne infrastrukture

Trzin, 8. februarja - Občina Trzin bo večino letošnjega proračuna namenila za tekoče vzdrževanje javne infrastrukture in sofinanciranje predšolske vzgoje. Lani so dokončali gradnjo večnamenske dvorane in obnovili občinske stavbe po poplavah. Župan Peter Ložar ocenjuje, da so se lani po obsežnih poplavah 2023 uspešno vrnili v normalen ritem delovanja.