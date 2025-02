Rusija po podatkih ZN v zadnjih mesecih usmrtila 79 zajetih ukrajinskih vojakov

Kijev, 3. februarja - Ruske sile so od konca avgusta lani izvršile 79 usmrtitev vojnih ujetnikov v 24 ločenih incidentih, so danes sporočili iz misije ZN za spremljanje stanja človekovih pravic v Ukrajini (HRMMU). Po podatkih misije ZN so ukrajinske sile medtem lani usmrtile enega ranjenega ruskega vojaka.