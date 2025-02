Onkološki inštitut Ljubljana v veliki meri uspe zagotoviti čakalne dobe znotraj dopustnega

Ljubljana, 3. februarja - Na seji sveta Onkološkega inštituta Ljubljana so se člani seznanili z rednimi poročili o poslovanju na področju čakalnih dob, informatike, investicij, revizijskimi ugotovitvami in poročilom o inšpekcijskih nadzorih, so sporočili z onkološkega inštituta. Inštitut v veliki meri uspe zagotoviti čakalne dobe znotraj dopustnega, so dodali.