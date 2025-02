V Cankarjevem domu podelili Bloudkove nagrade

Ljubljana, 3. februarja - Bloudkove nagrade, najvišja državna priznanja za šport, so drevi v Cankarjevem domu v Ljubljani prejeli ekipa kajakašev v spustu 3xK1 v postavi Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Simon Oven za vrhunski mednarodni dosežek ter Janez Vodičar in Irena Rosa za življenjsko delo v športu.