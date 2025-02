Članice Opec+ ostajajo pri načrtu postopnega povečevanja proizvodnje nafte

Dunaj, 3. februarja - Dobaviteljice nafte iz razširjene skupine Opec+, med njimi Savdska Arabija in Rusija, so danes potrdile načrt postopnega povečanja proizvodnje, ki bo steklo aprila. S tem so ostale zavezane časovnici krepitve proizvodnje, ki so jo sporočile na začetku decembra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.