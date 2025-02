Na konferenci o pomenu digitalizacije v zdravstvu

Ljubljana, 3. februarja - V Centru Rog se je popoldne začela dvodnevna mednarodna konferenca Digital Health Ljubljana 2025, ki je namenjena razpravi o najnovejših trendih, prebojnih inovacijah in ključnih izzivih digitalizacije zdravstva. Prvi dan je bil posvečen investicijam v digitalno zdravstvo in poslovnim priložnostim, so sporočili s Tehnološkega parka Ljubljana.