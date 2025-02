Nekdanjega britanskega vojaka zaradi vohunjenja za Iran obsodili na 14 let zapora

London, 3. februarja - Sodišče v Londonu je nekdanjega britanskega vojaka Daniela Khalifeja danes obsodilo na 14 let zapora zaradi vohunjenja za Iran, terorizma in pobega iz zapora. Obsojenec je več let zbiral občutljive podatke in jih proti plačilu posredoval iranski obveščevalni službi. Kot poročajo mediji, je pri tem skušal postati tudi dvojni agent.