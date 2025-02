Pipistrelovo brezpilotno tovorno letalo opravilo prvi polet

Ajdovščina, 3. februarja - Ajdovski proizvajalec letal Pipistrel je danes izvedel krstni polet brezpilotnega tovornega letala Nuuva V300. Letalo s hibridnim pogonom, sposobno navpičnega vzletanja in pristajanja na utrjenih ali neutrjenih površinah, je načrtovano za prevoz do 270-kilogramskega tovora na do 550-kilometrskih razdaljah.