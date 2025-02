Papež v Vatikanu organizira prvo svetovno srečanje o otrokovih pravicah

Vatikan, 3. februarja - Nesprejemljivo je, da so otroci žrtve vojn, revščine in migracij, je danes dejal papež Frančišek na prvem svetovnem srečanju o otrokovih pravicah v Vatikanu. Kot je dodal, je odvzeto otroštvo tihi krik, ki obsoja ekonomsko nepravičnost, zločinskost vojn ter odsotnost zdravstvene oskrbe in izobraževanja, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.